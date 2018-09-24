США могут вогнать Россию в новый кризис – соавтор "крымского пакета" санкций

Бывший помощник главы американского минфина, который прринял участие в разработке санкций США за оккупацию Крыма, указал, какие санкции могут вызвать новый кризис в РФ

Инвесторы не хотят покупать российские облигации, опасаясь дальнейших санкций США, которые предусматривают запрет на торговлю долговыми ценными бумагами, выпущенными Москвой. В этих условиях РФ может столкнуться с новым финансовым кризисом, пишет "Польское радио".

"Американские инвесторы должны иметь запрет на покупку новых выпущенных Россией облигаций. Я не вижу ни одного хорошего аргумента в пользу того, что американские инвестиционные и пенсионные фонды должны были бы непосредственно финансировать правительство России в то время, когда Кремль все еще спонсирует действия, нарушающие суверенитет США", – цитирует издание Делипа Сайна, который в 2011-2017 годах был помощником министра финансов США и соавтором санкций, введенных США против России в 2014 году после незаконной оккупации Крыма.

Согласно оценкам, на сегодня американские инвесторы владеют примерно 8% российских облигаций. Если будут объявлены новые санкции, они избавятся от этих ценных бумаг и не станут покупать новые гособлигации РФ, пишет издание.

Кроме того, норвежский пенсионный фонд объявил о выходе из инвестиций, уровень риска которых связан с такими лабильными факторами, как цена на нефть – а к ним относятся и российские облигации.

Тем временем, Центробанк России (ЦБ РФ), вероятно, был вынужден занимать валюту на Западе, чтобы компенсировать нехватку долларов на российском рынке на фоне рекордного с 2016 года обвала рубля и нежелания зарубежных инвесторов держать деньги в российских гособлигациях. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проанализировав данные по платежному балансу за август, опубликованные ЦБ РФ.

Тем временем, в конце августа стало известно, что Россия избавляется от госдолга США и скупает золото. Так, ЦБ РФ увеличил объемы закупок золота до максимума с начала 2018 года. При этом весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.

А в середине сентября глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов рассказал, что китайские банки, ссылаясь на санкции США и Евросоюза против России, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ.

"Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований", – сообщил Данилов.



