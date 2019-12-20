США обвинили Россию в навязывании миру своего видения интернета

Соединенные Штаты против принятия российской резолюции о борьбе с киберпреступностью

Генеральная ассамблея ООН / Фото: AFP

США проголосуют против российской резолюции о борьбе с кибепреступностью, которую вынесут на рассмотрение Генассамблеи ООН. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, сообщает "Голос Америки".

Собеседник издания на условиях анонимности заявил, что России, скорее всего, удастся утвердить эту резолюцию. Но США, по словам источника, попытаются "провести разъяснительную работу" и объяснят членам ООН, что российская инициатива приведет только к отвлечению ресурсов, необходимых для борьбы с киберпреступностью.

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"Россия хочет... осуществить своего рода блокировку интернет-пространства. Фундаментально ограничить те свободы, которые ценят США... Есть серьезные опасения, что российская попытка создания еще одного соглашения о киберпреступлениях станет просто средством навязать всему миру свое видение интернет-пространства", - отметил источник в Госдепартаменте.

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Напомним, не так давно в России вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным "закон об устойчивом интернете", предполагающий постепенную изоляцию российского сегмента от остальной части Всемирной паутины.

Отметим, что в этом году тысячи россиян вышли на митинги за свободный интернет. Протест поддержали оппозиционные политики, общественные деятели и активисты. Аналогичные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. На выступлениях звучали призывы "Русские достойны свободы" и "Великой России – свободный интернет".

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