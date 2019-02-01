США решили вымотать Россию через гонку вооружений — МИД РФ
Россия обещает выстоять
США, начиная новую гонку вооружений, взяли курс на экономическое изматывание России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мне кажется, в сегодняшнем Вашингтоне все меньше тех, кто в принципе готов рассматривать контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности. Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений", – заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия-24".
"Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки, и наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными. Это не дешево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике", — отметил замминистра.
Напомним, уже сегодня США могут объявить о выходе из "ракетного договора".
Также мы писали, что по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно Россия несет ответственность за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Тем временем Россия отказывается признавать выход США из ракетного договора.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США решили вымотать Россию через гонку вооружений — МИД РФ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"