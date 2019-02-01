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США решили вымотать Россию через гонку вооружений — МИД РФ

Сегодня, 12:42

Россия обещает выстоять

Сергей Рябков. Фото из открытых источников
Сергей Рябков. Фото из открытых источников.
США решили вымотать Россию через гонку вооружений — МИД РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/421/b85/5c5421b8586c1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/421/b85/5c5421b8586c1.jpeg Россия Россия обещает выстоять

США, начиная новую гонку вооружений, взяли курс на экономическое изматывание России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне кажется, в сегодняшнем Вашингтоне все меньше тех, кто в принципе готов рассматривать контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности. Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений", – заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки, и наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными. Это не дешево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике", — отметил замминистра.

Напомним, уже сегодня США могут объявить о выходе из "ракетного договора".

Также мы писали, что по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно Россия несет ответственность за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности

Тем временем Россия отказывается признавать выход США из ракетного договора.

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Тег Россия, США, МИД России, Рябков, гонка вооружений, ДРСМД

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Источник:

ТАСС

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