США решили вымотать Россию через гонку вооружений — МИД РФ

Россия обещает выстоять

Сергей Рябков. Фото из открытых источников.

США решили вымотать Россию через гонку вооружений — МИД РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/421/b85/5c5421b8586c1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/421/b85/5c5421b8586c1.jpeg 2019-02-01T12:42:00+02:00 Россия Россия обещает выстоять

США, начиная новую гонку вооружений, взяли курс на экономическое изматывание России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне кажется, в сегодняшнем Вашингтоне все меньше тех, кто в принципе готов рассматривать контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности. Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений", – заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки, и наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными. Это не дешево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике", — отметил замминистра.

Напомним, уже сегодня США могут объявить о выходе из "ракетного договора".

Также мы писали, что по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно Россия несет ответственность за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Тем временем Россия отказывается признавать выход США из ракетного договора.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США решили вымотать Россию через гонку вооружений — МИД РФ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...