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Стадо коров-"террористок" атаковало двор в России: видео

28 августа, 05:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Одна из буренок повалила женщину - пришлось вызывать полицию

В России стадо коров сбежало от хозяина и "перепутало" двор многоэтажки с пастбищем – чтобы разобраться с животными, пришлось вызвать полицию.

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Ссылаясь на управление МВД РФ по Челябинской области, Znak.com сообщает, что инцидент случился 26 августа в городе Верхний Уфалей.

Сперва возмущенные жители пытались прогнать скот самостоятельно, но одна корова оказалась агрессивной и атаковала женщину, повалив ее на землю и попытавшись забодать. На помощь потерпевшей подоспели несколько мужчин – они отогнали корову и вызвали скорую помощь.

После прибытия полицейских стадо удалось прогнать со двора.

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"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление собственника животных, материалы которой будут направлены в администрацию Верхнеуфалейского городского округа для привлечение собственника животных к ответственности в соответствии с действующем законодательством", — сообщили в полиции.

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Стоит отметить, что коровы уже не впервые устраивают бедлам в России, но в прошлом году они едва не спровоцировали скандал на границе, когда стадо буренок перешло на украинскую территорию.

Впрочем, жителям украинской столицы тоже знакома похожая ситуация – в одном из спальных районов Киева сняли стадо пасущихся коз.

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