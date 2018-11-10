Стала известна причина пожара в российском гипермаркете

Эту субботу, 10 ноября, посетители питерского гипермаркета запомнят надолго. Вместо кофеен и шопинга на них ожидала пожарная тревога. Гипермаркет загорелся с самого утра, несколько сотен людей экстренно эвакуировали из здания.

По словам очевидцев, возгорание началось в пекарне. Огонь распространялся быстро и менее чем за час уничтожил около пяти тысяч квадратных метров, крыша здания обрушилась. Густые клубы дыма было видно со всех уголков Санкт-Петербурга.

Спасатели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Они несколько часов тушили огонь, но некоторые участки тлеют до сих пор.

"Работаем и приступаем к следующему этапу ликвидации – разбору блоков", – отметили пожарные.

В результате пожара пострадали двое человек – посетитель и работник гипермаркета. Первый отравился угарным газом, а второй, спасаясь, выпрыгнул из окна и сломал ногу. Погибших нет.

Стоит отметить, что это уже не первый крупный пожар в торговом центре в России.

25 марта масштабный пожар произошел в Кемерово. Согласно официальным данным, из 64 жертв погиб 41 ребенок. Впрочем, жители города все равно уверены, что погибших значительно больше.

В инициативной группе также заявляли, что насчитали 85 жертв пожара в Кемерово.

Больше читайте о трагедии в России в материале "Сегодня": "Пожар в торговом центре в Кемерово: все подробности".