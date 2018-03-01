Стали известны новые факты о брате Путина

Он всего на год младше Владимира и начинал карьеру как военнный

Двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, Игорь Путин, которого недавно заподозрили в отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, начинал свою карьеру как военный и уходил с трех аналогичных должностей.

Об этом сообщают Ведомости.

Как и Владимир, Игорь Путин тоже родился в Ленинграде, однако годом позже. Путин-младший начинал карьеру в Вооружённых силах. Его высшим карьерным достижением в армии называют должность заместителя начальника кафедры автомобильной подготовки в Вольском военном училище тыла.

Затем в 90-е годы он перебрался на государственную службу. А с 2000-го по 2005-й возглавлял Рязанскую областную лицензионную палату. После этого Путин-младший перешел в частный бизнес.

Одна из самых высоких его должностей – вице президент Мастер-банка. Оттуда он ушел в 2013 году. После у банка отобрали лицензию. Известно, что после этого Путин вошел в совет директоров холдинга Inoventica, который занимается облачными технологиями, но в 2015-м покинул и этот пост. Какую должность он занимает сейчас – неизвестно.

Напомним, Игоря Путина, заподозрили в отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Трое россиян связаны с другим скандалом, который касается Deutsche Bank. Немецкий банк признал, что в период между 2011 и 2015 годами московское отделение проводило "зеркальные торги" на 10 млрд долларов. Схема позволяла богатым и влиятельным россиянам конвертировать рубли в доллары через связанные корпоративные субъекты.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владислав Резник и еще 17 подозреваемых предстали перед судом в Мадриде, по обвинению в массовом отмывании денег для российской мафиозной банды.