Стали известны новые факты о брате Путина

Сегодня, 13:28

Он всего на год младше Владимира и начинал карьеру как военнный

Фото: dsnews.ua
Фото: dsnews.ua

Двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, Игорь Путин, которого недавно заподозрили в отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, начинал свою карьеру как военный и уходил с трех аналогичных должностей.

Об этом сообщают Ведомости.  

Как и Владимир, Игорь Путин тоже родился в Ленинграде, однако годом позже. Путин-младший начинал карьеру в Вооружённых силах. Его высшим карьерным достижением в армии называют должность заместителя начальника кафедры автомобильной подготовки в Вольском военном училище тыла.

Затем в 90-е годы он перебрался на государственную службу. А с 2000-го по 2005-й возглавлял Рязанскую областную лицензионную палату. После этого Путин-младший перешел в частный бизнес.

Одна из самых высоких его должностей – вице президент Мастер-банка. Оттуда он ушел в 2013 году. После у банка отобрали лицензию. Известно, что после этого Путин вошел в совет директоров холдинга Inoventica, который занимается облачными технологиями, но в 2015-м покинул и этот пост. Какую должность он занимает сейчас – неизвестно.

Напомним, Игоря Путина, заподозрили в отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Трое россиян связаны с другим скандалом, который касается Deutsche Bank. Немецкий банк признал, что в период между 2011 и 2015 годами московское отделение проводило "зеркальные торги" на 10 млрд долларов. Схема позволяла богатым и влиятельным россиянам конвертировать рубли в доллары через связанные корпоративные субъекты.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владислав Резник и еще 17 подозреваемых предстали перед судом в Мадриде, по обвинению в массовом отмывании денег для российской мафиозной банды.
банк, Россия, Путин, брат, махинация

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

За свой народ не боится: политолог рассказал о главном страхе Путина

25 Декабря 2017, 12:49

Эксперт прокомментировал действия главы РФ

Россия

Фото: AFP

От Путина побегут: журналист рассказал, когда начнется раскол в Кремле

22 Января, 09:28

Раскол возможен тогда, когда возникнет альтернативный центр власти. Таким центром может быть сильная группа протеста
Загрузка...

Россия

Владимир Путин, фото AFP

Будет больше репрессий: экс-банкир Путина рассказал, что ждет Россию после выборов

15 Ноября 2017, 15:18

По словам Пугачева, Путин очень тонко пытается уловить общественное настроение

Россия

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Путин объяснил, почему против России ввели столько санкций

9 Февраля, 16:06

По его словам, политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это тупиковый путь

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

О чем сейчас думает Путин: его бывший советник рассказал

11 Декабря 2017, 14:26

Российский лидер понимает, что оказался в тупике, и его это сильно беспокоит, считает Илларионов

Россия

Фото: AFP

Болезнь Путина: Ахмед Закаев дал прогноз на выборы в России

22 Февраля, 14:51

Глава чеченского правительства в отставке уверен: "болезнь" Путина - не случайность
Загрузка...