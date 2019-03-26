Стали известны подробности ареста бывшего российского министра, укравшего 4 млрд рублей

Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги

Фото: из открытых источников.

Стали известны подробности ареста бывшего российского министра, укравшего 4 млрд рублей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a9f/31b/5c9a9f31b7ad6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a9f/31b/5c9a9f31b7ad6.jpg 2019-03-26T23:54:00+02:00 Россия Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги

Экс-министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег. Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников", – отметил он. По его словам, в России Абызова задержали.

Между тем другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Абызов был задержан во вторник по дороге из терминала бизнес-авиации "Внуково-3", куда он прибыл частным самолетом из Италии.

В последнее время Абызов проживал за рубежом – в Италии и США, сообщил ранее источник, знакомый с ситуацией. "Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан", - сказал источник.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила, что Абызов задержан, ему инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере. Она добавила, что в ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании экс-министру меры пресечения.

Петренко отметила, что Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым и обманув акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", занимающихся в Новосибирской области производством и передачей электроэнергии, Абызов похитил деньги этих компаний – 4 млрд рублей, которые в полном объеме были выведены за рубеж.

Как считают в СКР, этим хищением Абызов и его предполагаемые соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность нескольких регионов страны. Петренко уточнила, что "действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество)".

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, в уголовном деле в отношении Абызова "могут появиться новые эпизоды мошенничества".

Напомним, в России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018. Эти деньги должны были пойти на строительство арены в Калининграде.

Также мы писали, что суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка, подозреваемых в присвоении 39 миллионов. 19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка.

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