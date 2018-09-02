Сталин не успел, а Путину это не нужно: историк объяснил, почему РФ не начнет Третью мировую

Президент России Владимир Путин не пойдет на Третью мировую войну, а ядерное оружие ему нужно для шантажа Запада.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" военный историк, докторант Свободного университета Берлина Александр Гогун.

Он объяснил, что новую мировую войну затевал еще бывший советский лидер Сталин, однако из-за своей кончины не успел довести дело до конца

"Для Сталина Вторая мировая точно была лишь ступенькой к Третьей, которую он начал непосредственно готовить уже в ходе Второй. Например, в Тегеране он попытался склонить союзников к странной мере – истреблению будущего плененного командного корпуса Вермахта. Деля шкуру еще не убитого медведя, за ужином он предлагал казнить от 50 до 100 тысяч офицеров. Рузвельт попытался обратить все в шутку, а ужаснувшийся Черчилль отклонил предложение. Вряд ли можно как-то иначе объяснить подобную инициативу вождя, кроме как его желанием предотвратить быстрое воссоздание союзниками немецкой армии. Ведь он не понаслышке знал и понимал, насколько тяжелым препятствием она станет при задуманном рывке к Лиссабону. Учинить глобальную бойню ему помешала только его смерть", – рассказал Гогун.

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Историк объяснил, что ситуация среди ядерных держав изменилась в середины 1960-х годов и действует по сегодняшний день – взаимное уничтожение: кто выстрелит первым – умрет вторым. Это понимает и нынешний президент РФ и умирать он явно не хочет.

"Путин и его бригада жуликов не одержимы властью и тем более мировым владычеством, они – циничные, расчетливые и вороватые офицеры спецслужб. Им светопреставление ни к чему. Ядерные побрякушки им нужны для международного шантажа. Ведь в случае атомной войны всем конец, а после революции их в тюрьму посадят, а детям их так вообще вряд ли новые власти навредят", – подчеркнул он.

Ранее бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата оценил вероятность Третьей мировой. Он также объяснил, почему Москве лучше не пытаться ввязываться в большую войну против американцев.

В то же время недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал в середине сентября крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых должны принять участие 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники. Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что Путин готовится к мировой войне. Он отметил, что такое количество войск не нужно для локального конфликта – РФ готовится к глобальной войне с серьезными соперниками, среди которых и Украина.