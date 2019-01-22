Стало известно, как продвигается дело депортированных из Таиланда Насти Рыбки и Алекса Лесли
Пара проходит по делу о вовлечении в проституцию
Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Никаких обвинений предъявлено не было. Об этом во вторник, 22 января, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Напомним, что пара проходит по делу о вовлечении в проституцию.
"Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции, сообщает адвокат последнего Светлана Сидоркина (сотрудничает с "Агорой". – Ред.). Обвинений не предъявлено. Отобрано обязательство о явке", – отметил Чиков.
Ожидалось, что Нагатинский суд Москвы ходатайства следствия о заключении под стражу Вашукевич и Кириллова, задержанных по делу о вовлечении в занятие проституцией.
Напомним, что Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля 2018 года за незаконное проведение в Паттайе секс-тренинга, участие в котором принимали более 40 российских туристов.
Как мы уже писали, 15 января суд Патайи приговорил их к условным срокам и депортации из страны.
Затем 19 января суд продлил им срок задержания на 72 часа для того, чтобы следствие собрало дополнительные материалы в обоснование своих ходатайств. Следствие просило отправить Вашукевич и Кириллова под арест до 16 февраля.
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