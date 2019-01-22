Стало известно, как продвигается дело депортированных из Таиланда Насти Рыбки и Алекса Лесли

Пара проходит по делу о вовлечении в проституцию

Фото: Reuters

Стало известно, как продвигается дело депортированных из Таиланда Насти Рыбки и Алекса Лесли //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/723/8cc/5c47238cc2de0.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/723/8cc/5c47238cc2de0.jpg 2019-01-22T17:18:00+02:00 Россия Пара проходит по делу о вовлечении в проституцию

Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Никаких обвинений предъявлено не было. Об этом во вторник, 22 января, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Напомним, что пара проходит по делу о вовлечении в проституцию.

"Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции, сообщает адвокат последнего Светлана Сидоркина (сотрудничает с "Агорой". – Ред.). Обвинений не предъявлено. Отобрано обязательство о явке", – отметил Чиков.

Ожидалось, что Нагатинский суд Москвы ходатайства следствия о заключении под стражу Вашукевич и Кириллова, задержанных по делу о вовлечении в занятие проституцией.

Напомним, что Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля 2018 года за незаконное проведение в Паттайе секс-тренинга, участие в котором принимали более 40 российских туристов.

Как мы уже писали, 15 января суд Патайи приговорил их к условным срокам и депортации из страны.

Затем 19 января суд продлил им срок задержания на 72 часа для того, чтобы следствие собрало дополнительные материалы в обоснование своих ходатайств. Следствие просило отправить Вашукевич и Кириллова под арест до 16 февраля.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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