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Стало известно, какие именно ракеты хочет производить Путин

Вчера, 12:13

Шойгу обвинил США в изготовлении и производстве ракет средней и меньшей дальности

Сергей Лавровьи Владимир Путин / Kremlin.ru
Сергей Лавровьи Владимир Путин / Kremlin.ru.
Стало известно, какие именно ракеты хочет производить Путин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/56c/46f/5c556c46f3d67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/56c/46f/5c556c46f3d67.jpg Россия Шойгу обвинил США в изготовлении и производстве ракет средней и меньшей дальности

Стало известно, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, который заявил о начале работ по созданию новых вооружений из-за аналогичных действий со стороны США.

"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по „приземлению" „Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", — заявил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба Кремля.

В то же время он добавил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для нее гонку вооружений, поэтому его интересовал вопрос: можно ли провести эти работы в рамках имеющихся бюджетных назначений для Министерства обороны на 2019-й и последующие годы.

По словам Шойгу, несмотря на размытость формулировок, очевидно, что помимо научно-исследовательских работ по производству ракет средней и меньшей дальности Россия наблюдает уже не первый год реальное нарушение позиций договора.

"Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет", — заявил он.

Глава Минобороны РФ также сделал два предложения по ответным мерам России: "Первое. Это открытие НИР и ОКР в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет „Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности".

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет.

Также напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

 

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Тег Путин, ракеты, калибр, ДРСМД, гиперзвуковое оружие

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Сегодня

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