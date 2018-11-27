Стало известно, кто командовал нападением россиян на украинские корабли в Азовском море

Сегодня, 13:08

Нападением управлял лично начальник департамента Береговой охраны ФСБ

Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua

Стало известно имя российского военного, который командовал нападением на украинские катера в Азовском море – им оказался вице-адмирал Геннадий Медведев. Об этом сообщает "Милитарный портал".

Напомним, что в перехваченных переговорах россиян, опубликованных Генштабом ВСУ, упоминается фамилия Медведева, который "в панике орет" из-за неудачных действий своих подопечных.

"Медведев там уже в такой панике орет. Такое ощущение, что там президент н***й контролирует всю эту х***ю", – говорилось в тексте переговоров начальника с офицером на одном из кораблей, напавших на украинцев.

Как стало известно, Медведевым, упомянутым в переговорах, был начальник департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирал Геннадий Николаевич Медведев.

Он родился 14 сентября 1959 года. После оккупации Крыма был назначен начальником пограничного управления ФСБ России на полуострове, а позже получил повышение.

Именно его называют ответственным за отдачу приказа на таран и штурм украинских кораблей, которые шли в Азовском море, а также за управление процессом агрессивных действий.

Интересно, что россияне в своих переговорах предположили, что за нападением лично наблюдает и президент России Владимир Путин.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море смотрите на сайте "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн.
Россия, нападение, россияне, азовское море, Азов, ФСБ РФ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Бойцы ВСУ готовы к эскалации. Фото: Facebook ООС

В Кремле намекнули на обострение ситуации на Донбассе из-за военного положения

Сегодня, 12:30

Власти Украины ввели особый правовой режим в ряде областей, но это может привести к проблемам, считает Песков

Одесса

Фото: Автомайдан Одессы

В Одессе активисты задерживают российские фуры для обмена на пленных моряков

Сегодня, 11:47

Активисты нашли уже четыре грузовика
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Андрея Парубия

Десять кораблей, вертолеты и самолеты: в СБУ рассказали об атаке России в Азовском море

Сегодня, 10:54

Россия показала свою "отвагу", напав на украинцев с пятикратным преимуществом и при поддержке авиации

Украина

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Подразделения и воинские части ООС привели в полную боевую готовность

Сегодня, 10:46

Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет
Загрузка...