Стало известно, кто командовал нападением россиян на украинские корабли в Азовском море

Стало известно имя российского военного, который командовал нападением на украинские катера в Азовском море – им оказался вице-адмирал Геннадий Медведев. Об этом сообщает "Милитарный портал".

Напомним, что в перехваченных переговорах россиян, опубликованных Генштабом ВСУ, упоминается фамилия Медведева, который "в панике орет" из-за неудачных действий своих подопечных.

"Медведев там уже в такой панике орет. Такое ощущение, что там президент н***й контролирует всю эту х***ю", – говорилось в тексте переговоров начальника с офицером на одном из кораблей, напавших на украинцев.

Как стало известно, Медведевым, упомянутым в переговорах, был начальник департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирал Геннадий Николаевич Медведев.

Он родился 14 сентября 1959 года. После оккупации Крыма был назначен начальником пограничного управления ФСБ России на полуострове, а позже получил повышение.

Именно его называют ответственным за отдачу приказа на таран и штурм украинских кораблей, которые шли в Азовском море, а также за управление процессом агрессивных действий.

Интересно, что россияне в своих переговорах предположили, что за нападением лично наблюдает и президент России Владимир Путин.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море смотрите на сайте "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн.