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Навальный в критическом состоянии: СМИ узнали предварительный диагноз

20 августа, 16:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Журналисты выяснили предварительный диагноз госпитализированного политика

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого 20 августа госпитализировали с подозрением на отравление, находится в глубокой коме.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их данным, по шкале комы Глазго (где 3 баллов – это глубокая кома, а 15 – ясное сознание) врачи определили состояние Навального в 5 баллов – это одно из критических значений.

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Кроме того, журналисты узнали о предварительном диагнозе, который в медицинских документах указали омские врачи – это кома неясного генеза и подозрение на острое отравление.

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Официально врачи заявлений по поводу диагноза Навального пока что не делали.

Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этому причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали. Сейчас политик находится в стабильно тяжелом состоянии.

Литва стала первым иностранным государством, которое отреагировало на случившееся, – глава МИД Линас Линкявичюс пожелал Навальному скорейшего выздоровления и призвал привлечь к ответственности виновных в покушении, если такая версия подтвердится.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление кома оппозиционер Алексей Навальный
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