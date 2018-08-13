Стало известно, почему единственный российский авианосец так дымит

Причиной, почему единственный авианосец России "Адмирале Кузнецов" так дымит, является топливо. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Не все российские корабли используют мазут. Из крупных кораблей, им пользуются только эсминцы класса "Современний" и единственный авианесущий крейсер России "Адмирал Кузнецов". При сгорании, если не обеспечена должная температура (нагрев обеспечивается с помощью бойлеров, – Ред.) и давление, как отмечают эксперты, мазут очень дымит.

Использование мазута было распространенным в 1960-х и 1970-х в мировых ВМС и торговых флотах. На Западе ВМС в основном перешли на использование газовых турбин. Другой альтернативой является атомные двигатели.

Использование мазута является не единственной проблемой "Адмирала Кузнецова", отмечает издание. В Российской прессе заявляли, что корабль имеет "слабое сердце" из-за невысоких стандартов производства корабля.

Российский адмирал Валентин Селиванов также отметил: "на бойлеры с самого начала установили трубы низкого качества". Он также сообщил, что во время испытания корабля на море в 1990-х не все бойлеры могли работать на полную мощность и часто ломались.

Из-за этих проблем, российские ВМС прислали буксиры для сопровождения "Адмирала Кузнецова" у берегов Сирии в 2016 году.

Эти инженерные недостатки объясняют и почему корабль так дымит.

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