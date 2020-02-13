Стало известно, жители какого региона Украины погибли в аварии в ​​России

В ДТП, которое произошло в России, большинство погибших – это жители Закарпатья. Также все пассажиры микроавтобуса были мужчинами. А микроавтобус был зарегистрирован на Закарпатье.

Об этом пишет сайт города Ужгорода.

Напомним, что в России произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли восемь граждан Украины, один гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести. Пострадавший госпитализирован в местную больницу. Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров и водитель.

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Консульская группа в составе двух украинских консулов ​​сразу отправилась на место ЧП.

Почти все граждане, которые погибли и пострадали, предварительно идентифицированы. Сейчас консулами устанавливается связь с родными украинцев, чтобы узнать их волеизъявления о репатриации тел погибших на родину в Украину или захоронении в Российской Федерации.

Среди погибших – водитель и пассажиры. Предварительной причиной аварии называют лобовое столкновение.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

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