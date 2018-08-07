Стивен Сигал и Жерар Депардье: ТОП-3 забытых легенд кино, переехавшие в Россию

Стивен Сигал будет представлять интересы Кремля в Америке, Депардье основал в РФ бизнес, а Орнелла Мути чуть не получила 8 месяцев тюрьмы

Сайт "Сегодня" собрали информацию о легендах мирового прошлого, которые по какой-то причине хотят переехать в Россию или же уже сделали это.

Стивен Сигал

На родине – о поваре из фильма "В осаде", который в одиночку избил террористов, – сейчас вспоминает как бы "желтая пресса". В статьях – о сексуальных домогательствах. Актера обвиняет сразу несколько женщин в США. А вот в России Стивен Сигал – персона важная.

Паспорт гражданина Федерации получил лично из рук президента РФ Владимира Путина. Нормализовать российско-американские отношения благодаря Сигалу Путин пытался еще в 2013 году. Тогда предложение назначить актера почетным консулом России в Калфиорнии не поддержал Барак Обама. Теперь нашлась новая должность – спецпредставитель России в США по гуманитарным связям. Заботиться о науке, искусстве и культурный обмен. Чисто за идею – без зарплаты. Эксперты новое назначение раскритиковали.

Жерар Депардье

Еще один любимец российской власти – актер Жерар Депардье. Француз успел попросить гражданство в Бельгии, затем получить российское, еще и пятикомнатную квартиру от главы Чечни в придачу. В конце концов, в России не остался – но открыл там бизнес. Несколько лет назад, до запрета въезда, бывал и в Украине.

Орнелла Мути

А вот звезда "Покорительницы строптивого" Орнелла Мути – только планирует получить российское гражданство. Хотя квартиру в центре Москвы уже купила. Мути давно подружилась с российским лидером. Еще 8 лет назад летала к Путину на благотворительный ужин. Этот визит едва не стоил женщине ... свободы. Ибо она в тот день должна была играть в спектакле. Но притворившись больной, отменила выступление. Суд сначала назначил женщине 8 месяцев тюрьмы. Но актриса отделалась штрафом в 30 000 евро.