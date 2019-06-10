Столтенберг назвал угрозы, с которыми столкнулась мировая безопасность

НАТО ускоренно проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времен холодной войны

Фото: AFP

Сегодня мир сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности за много лет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает politika.rs

"Совершенно точно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности за много лет. Это все более агрессивная политика России, киберугроза, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и продолжающаяся террористическая угроза. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времен холодной войны. Таким образом, во все менее предсказуемом мире НАТО все так же важен, как был всегда", - заявил Столтенберг.

По его словам, крепкие связи между Европой и США сделали НАТО сильнейшим союзом в истории.

"Альянс обеспечивает безопасность наших стран уже семьдесят лет. Прочные отношения между Европой и Северной Америкой сделали НАТО самым сильным альянсом в истории. Тот факт, что мы скоро примем Северную Македонию в качестве 30-го члена, показывает, что НАТО является успешным альянсом", – добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО обвинил Российскую Федерацию в постоянном нарушении подписанного со США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Кроме того, по его словам, после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения ДРСМД все практическое сотрудничество между НАТО и РФ было приостановлено.

Мы также писали о встрече Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко, потребовав у России освободить пленных украинских моряков и обещав помочь в противостоянии Кремлю.

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