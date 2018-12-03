Столтенберг объяснил, для чего НАТО нужен политический диалог с Россией

Сегодня, 13:35

Ситуация может выйти из-под контроля и стать очень опасной, предупредил генсек альянса

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Политический диалог между НАТО и Россией необходим, даже если отношения сторон не улучшатся в обозримом будущем. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания Совета Североатлантического альянса 4-5 декабря на уровне глав МИД.

"Даже если вы не верите в улучшение отношений с Россией в обозримом будущем, даже в этом случае диалог необходим с Россией. Он нужен, чтобы избежать опасных инцидентов, иначе ситуация может выйти из-под контроля и стать очень опасной", - сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва готова обсуждать с НАТО возможность заключения соглашения о предотвращении опасных военных инцидентов. 

"Мы сделали предложение относительно того, чтобы продвинуться вперед в деле предотвращения опасных военных инцидентов. В частности, мы предложили провести консультации с участием военных со всеми государствами, с которыми у нас заключены соответствующие соглашения о недопущении опасных военных инцидентов, а также с теми, кто хочет заключить подобные соглашения. Заявили также о том, это было сделано в рамках Совета Россия – НАТО, что мы готовы и с НАТО, как с организацией, говорить на эту тему", – отметил высокопоставленный дипломат.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в открытом нарушении подписанных ею международных соглашений, в том числе подписанного в 1997 году Соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"После многих лет отказов, Россия недавно признала существование новой системы крылатых ракет под названием 9М729 и не предоставила по ним никаких убедительных ответов. Поэтому все страны-союзницы считают, что Россия этим нарушает соглашение", – заявил он .

Напомним, что в прошлом году генсек НАТО заявил об эффективности подхода, проявленного Альянсом к России.

Кроме того, Столтенберг призывал Россию не вмешиваться в решения других стран насчет вступления или невступления в Североатлантический альянс.
Россия, НАТО, Столтенберг
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО в полтора раза усилило присутствие в Черном море: генсек Альянса озвучил детали

Сегодня, 13:10

Йенс Столтенберг рассказал, сколько времени в этом году корабли Североатлантического альянса провели в Черном море

Евросоюз

Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: twitter.com/armingindia

Истребители НАТО проведут боевые учения у границ России

Сегодня, 09:56

В учениях, которые пройдут в Эстонии, примут участие самолеты ВВС Германии "Eurofighter"
Загрузка...

Украина

Фото: facebook.com/NATO

В США предложили объявить Азовское море международными водами и ввести туда корабли НАТО

Вчера, 13:33

Россия нарушила соглашение о совместном пользовании Азовским морем, поэтому Украина имеет право в международных инстанциях добиваться признания акватории моря международной территорией

Политика

Корабли НАТО. Фото: facebook.com/NATO

НАТО и Германия должны отправить корабли в Черное море для сдерживания России – Порошенко

Вчера, 10:22

Украина ждет от союзников не только военной помощи в море, но и жесткой реакции на российскую агрессию

Донбасс

Бойцы Бундесвера, которыми пугают в "Л/ДНР". Фото: facebook.com/Bundeswehr

Немецкий спецназ под Горловкой и флот Британии в Одессе: в "Л/ДНР" удивили новыми фейками

1 Декабря, 05:17

Противник пытается посеять панику среди местного населения оккупированных территорий

США

Фото: Fotolia / KLimAx Foto

США передали союзникам по НАТО доказательства нарушения Россией ракетного договора

30 Ноября, 23:51

4-5 декабря на встрече глав МИД стран НАТО может быть принято заявление по этой теме
Загрузка...