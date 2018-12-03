Столтенберг объяснил, для чего НАТО нужен политический диалог с Россией

Политический диалог между НАТО и Россией необходим, даже если отношения сторон не улучшатся в обозримом будущем. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания Совета Североатлантического альянса 4-5 декабря на уровне глав МИД.

"Даже если вы не верите в улучшение отношений с Россией в обозримом будущем, даже в этом случае диалог необходим с Россией. Он нужен, чтобы избежать опасных инцидентов, иначе ситуация может выйти из-под контроля и стать очень опасной", - сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва готова обсуждать с НАТО возможность заключения соглашения о предотвращении опасных военных инцидентов.

"Мы сделали предложение относительно того, чтобы продвинуться вперед в деле предотвращения опасных военных инцидентов. В частности, мы предложили провести консультации с участием военных со всеми государствами, с которыми у нас заключены соответствующие соглашения о недопущении опасных военных инцидентов, а также с теми, кто хочет заключить подобные соглашения. Заявили также о том, это было сделано в рамках Совета Россия – НАТО, что мы готовы и с НАТО, как с организацией, говорить на эту тему", – отметил высокопоставленный дипломат.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в открытом нарушении подписанных ею международных соглашений, в том числе подписанного в 1997 году Соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"После многих лет отказов, Россия недавно признала существование новой системы крылатых ракет под названием 9М729 и не предоставила по ним никаких убедительных ответов. Поэтому все страны-союзницы считают, что Россия этим нарушает соглашение", – заявил он .

Напомним, что в прошлом году генсек НАТО заявил об эффективности подхода, проявленного Альянсом к России.

Кроме того, Столтенберг призывал Россию не вмешиваться в решения других стран насчет вступления или невступления в Североатлантический альянс.