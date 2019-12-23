Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с Путиным: подробности

По словам генсека альянса, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который ранее заявлял, что Россия не является врагом альянса, готов провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству dpa.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным", – сказал Столтенберг.

По его мнению, как раз во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

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Как известно, Россию официально признали одной из главных угроз НАТО.Такое заключение прозвучало в заявлении, которое было распространено 4 декабря по итогам саммита глав государств и правительств НАТО в Лондоне.

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Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

За день до этого в британской столице прошла экспертная конференция NATO Engages, на которой генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

Украину на конференции представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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