Стотенберг сделал заявление о сбитом MH17 и новых доказательствах против РФ

Согласно решению Совбеза ООН, виновные должны быть привлечены к ответственности, отмети генсек

Совместная следственная группа по расследованию сбивания самолета рейса Малайзийских авиалиний МН17 проделала профессиональную и независимую работу, виновных необходимо привлечь к ответственности. Об этом в Twitter сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я высоко оцениваю профессиональную, независимую работу Совместной следственной группы по расследованию сбивания MH17. Согласно решению Совбеза ООН, виновные должны быть привлечены к ответственности. Почти через четыре года после этой глобальной трагедии важно, чтобы правосудие свершилось", – написал он.

Ранее стало известно, что следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малазийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского бука.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции Международной следственной группы (JIT) глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен, передает The Daily Telegraph.

Расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

В распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.