Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Мировые новости
  2. Россия

Страшный пожар в России: погибли шестеро детей и взрослые (фото, видео)

29 апреля, 12:48

Станислав Кожемякин

Страшная находка на пепелище в Выборге шокировала пожарных

Только россияне отошли от гибели в пожаре многодетной семьи на Алтае, как огонь унес жизни целого семейства в другом регионе РФ.

Инцидент произошел в городе Выборг Ленинградской области, где в ночь на 29 апреля загорелся частный деревянный дом.

На месте трагедии обнаружили тела восьми погибших: взрослых мужчины, женщины и шестерых детей в возрасте от полутора месяцев до восьми лет.

Российские СМИ сообщают, что всего в момент загорания в здании находились девять человек – брат сгоревшей женщины сумел спастись. Отмечается, что погибшая семья была неблагополучной и состояла на учете.

Как видно на фото и видео с места произошедшего, от дома остались только две кирпичные трубы.

Вероятными причинами случившегося называют нарушение требований противопожарной безопасности или неисправность электрооборудования и проводки.

После гибели семьи в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, ранее в этом году одноэтажное здание сгорело в Томской области, в результате чего погибли 11 человек.

А в прошлом октябре пожар унес жизни пятерых детей и взрослого в Ростовской области России.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия многодетная семья пожар ленинградская область

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика
В России прошел
В России прошел "голодный бунт" против карантина: видеоРоссия
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людей
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людейРоссия
От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла
От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха КириллаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...