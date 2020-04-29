Страшный пожар в России: погибли шестеро детей и взрослые (фото, видео)

Страшная находка на пепелище в Выборге шокировала пожарных

Только россияне отошли от гибели в пожаре многодетной семьи на Алтае, как огонь унес жизни целого семейства в другом регионе РФ.

Инцидент произошел в городе Выборг Ленинградской области, где в ночь на 29 апреля загорелся частный деревянный дом.

На месте трагедии обнаружили тела восьми погибших: взрослых мужчины, женщины и шестерых детей в возрасте от полутора месяцев до восьми лет.

Российские СМИ сообщают, что всего в момент загорания в здании находились девять человек – брат сгоревшей женщины сумел спастись. Отмечается, что погибшая семья была неблагополучной и состояла на учете.

Как видно на фото и видео с места произошедшего, от дома остались только две кирпичные трубы.

Вероятными причинами случившегося называют нарушение требований противопожарной безопасности или неисправность электрооборудования и проводки.

После гибели семьи в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, ранее в этом году одноэтажное здание сгорело в Томской области, в результате чего погибли 11 человек.

А в прошлом октябре пожар унес жизни пятерых детей и взрослого в Ростовской области России.

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