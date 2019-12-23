Стрельба на Лубянке: националисты открестились от связей с террористом

Мужчину, который 19 декабря открыл огонь у здания Федеральной службы безопасности в Москве, российское издание "Фонтанка" связало с российским националистическим движением "Этническое национальное объединение" (ЭНО). Там причастность к стрелку отрицали.

Как сообщила "Фонтанка" без ссылки на источники, 39-летний Евгений Манюров был членом московской группы движения "ЭНО". Связь работники ФСБ якобы подтвердили после получения доступа к аккаунтам и электронной переписке нападающего.

Как отмечается в Telegram-канале "ЭНО", представителей этого движения — "Этносизма" — объединяет идея этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации.

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Именно "Этническое национальное объединение" опровергло любую причастность к стрельбе в центре Москвы 19 декабря.

"Мы – не террористы. "Этническое национальное объединение" никогда не будет терроризировать свой народ, убивать женщин, детей, стариков. Путинские силовики пытаются очернить наше движение, им нужен прецедент для репрессий", – говорится в заявлении "ЭНО".

Напомним, инцидент произошел 19 декабря. По предварительной информации, трое неизвестных ворвались в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост и открыли стрельбу, в ходе которой двое нападавших были убиты, а один выбежал на улицу, продолжая стрелять.

Добежав до улицы Большая Лубянка, он забаррикадировался в одном из помещений и периодически вел огонь по прибывшим бойцам Центра специальных назначений ФСБ и ОМОН. В ходе спецоперации преступника убили, но вскоре СМИ сообщили о новой стрельбе.

Российские спецслужбы уже классифицировали случившееся как теракт, а также возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

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