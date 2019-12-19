Стрельба в центре Москвы: все подробности, фото и видео

Число нападавших варьируется от одного до трех

В четверг, 19 декабря, вечером в центре Москвы гремела стрельба из пистолетов и автоматов. В районе Лубянской площади российской столицы, где расположено здание Федеральной службы безопасности РФ, неизвестные устроили бойню, жертвами которой стали несколько человек, кроме того были раненые.

Даже спустя несколько часов после начала стрельбы число нападавших и жертв, по данным разных источников, отличаются поразительным образом.

Сначала сообщалось, что три человека ворвались в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост, позже один из них попытался забаррикадироваться в одном из помещений на Большой Лубянке.

По неподтвержденной официально информации, были ранены три человека, один из них – сотрудник дорожно-патрульной службы – скончался, но в чатах силовых структур сообщали о четырех погибших.

По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников Федеральной службы охраны РФ, но Baza пишет об убитом сотруднике ГИБДД – 32-летнем Илье Фисенко. Он первым попал под обстрел и скончался на месте от ран.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ изначально заявили, что нападавших было трое, и они устроили стрельбу в приемной ФСБ.

Также стало известно, что российский спецназ ликвидировал одного из стрелков , чья личность устанавливается.

Видео: Baza

Чуть позже ЦОС ФСБ дал другую трактовку событий. Согласно официальному сообщению, двое нападавших были застрелены не спецназом, а якобы охраной здания на Кузнецком мосту. Третий стрелок забаррикадировался на Большой Лубянской и вел прицельный огонь по прохожим.

Фото: скриншот

Как сообщали российские сетевые СМИ, на место ЧП стянули спецназ, был объявлен план "Крепость" и произошел штурм захваченного здания, в ходе которого стрелка нейтрализовали (т.е. застрелили).

Также стало известно, что на месте стрельбы на Лубянке были найдены граната и рюкзак. В связи с этим вызвали саперов. В российской спецслужбе характеризуют случившееся как теракт .

Еще позже в Центре общественных связей ФСБ заявили "Интерфаксу", что "опровергают сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один".

Любопытно, что инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о случившемся , однако какой была реакция хозяина Кремля – неизвестно.

А тем временем в соцсети попало видео с места происшествия, на котором посетительницы кафе громко смеются и проявляют завидное спокойствие, несмотря на стрельбу за витриной.

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