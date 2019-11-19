Стрельба в России: суд арестовал охранника колледжа

По решению суда мужчина взят под стражу до 14 января 2020 года

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, пропустивший в учебное заведениевооруженного студента, по решению суда взят под стражу на два месяца.

По решению суда Ермолов взят под стражу до 14 января 2020 года. В обосновании ходатайства следствие отметило, что охранник обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.

Адвокат передала судье заключение врача, в котором говорится о проблемах с сердцем у обвиняемого – у Ермолова был инфаркт.

"Я не считаю себя виновным, я сделал все по инструкции", – сказал Ермолов в суде.

Сотрудник частной охранной организации "Сириус-А" обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, сотрудник частной охранной организации, который заступил на пост охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 14 ноября, допустил в здание учебного заведения 19-летнего вооруженного учащегося. Он застрел одного студента, а потом совершил самоубийство.

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