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Студентов заперли на пять часов из-за встречи с Путиным: девушка упала в обморок

9 июля, 20:42

Путин прервал беседу и попросил оказать студентке помощь, но сам не встал, чтобы ей помочь

Фото: AFP

Студентка Уральского федерального университета упала в обморок на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Екатеринбурге.

Встреча с президентом России проходила в формате вопросов и ответов. Во время беседы одна из студенток почувствовала себя плохо и опустилась на пол. Путин прервал беседу и попросил оказать студентке помощь. Но сам не встал, чтобы ей помочь.

"Помогите, пожалуйста, девочке. Возьмите ее тихонечко", – сказал президент.

Ее вынесли из кабинета, а вице-премьер Ольга Голодец пошла оказывать ей помощь.

"Надеюсь, ничего серьезного", - сказал Путин, продолжив беседу.

По данным радиостанции "Шаден", студенты Уральского университета были вынуждены ждать встречи с Путиным 5 часов, из здания их не выпускали силовики. Как итог, одна из девушек упала в обморок прямо во время разговора.

Произошедшее вызвало бурную реакцию в соцсетях.

"Как обычно на 105 часов опоздал, а людей держали чтобы народ не сливался..", – пишет hypefomo.

"Просто не все могут выдержать потоки маразма от старика... Вот и упала девчушка, когда он свою очередную ахинею понес", – добавил DEADKID.

"Мне плохо от одного вида этого деятеля...", - отметил Игорь Попиков.

Ранее соцсети высмеяли заявление Путина о вреде ветряков.

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Тег Путин, студентка, обморок

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