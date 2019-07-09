Студентов заперли на пять часов из-за встречи с Путиным: девушка упала в обморок
Путин прервал беседу и попросил оказать студентке помощь, но сам не встал, чтобы ей помочь
Студентка Уральского федерального университета упала в обморок на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Екатеринбурге.
Встреча с президентом России проходила в формате вопросов и ответов. Во время беседы одна из студенток почувствовала себя плохо и опустилась на пол. Путин прервал беседу и попросил оказать студентке помощь. Но сам не встал, чтобы ей помочь.
"Помогите, пожалуйста, девочке. Возьмите ее тихонечко", – сказал президент.
Ее вынесли из кабинета, а вице-премьер Ольга Голодец пошла оказывать ей помощь.
"Надеюсь, ничего серьезного", - сказал Путин, продолжив беседу.
По данным радиостанции "Шаден", студенты Уральского университета были вынуждены ждать встречи с Путиным 5 часов, из здания их не выпускали силовики. Как итог, одна из девушек упала в обморок прямо во время разговора.
Произошедшее вызвало бурную реакцию в соцсетях.
"Как обычно на 105 часов опоздал, а людей держали чтобы народ не сливался..", – пишет hypefomo.
"Просто не все могут выдержать потоки маразма от старика... Вот и упала девчушка, когда он свою очередную ахинею понес", – добавил DEADKID.
"Мне плохо от одного вида этого деятеля...", - отметил Игорь Попиков.
Ранее соцсети высмеяли заявление Путина о вреде ветряков.
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