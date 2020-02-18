Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа: в Кремле отреагировали

Россия может подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов

/ Фото: AFP

Апелляционный суд Гааги отменил вынесенное ранее решение окружного суда и заявил о наличии у РФ обязательств по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Это следует из документов, опубликованных на сайте инстанции.

"В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа, – говорится в сообщении. - РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу".

У РФ, добавили в суде, сохраняется возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.

В Москве сообщили, что российская сторона в течение трех месяцев подаст жалобу на решение Апелляционного суда Гааги.

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Тем временем Кремль пока не комментирует решение апелляционного суда Гааги, обязавшего РФ выплатить более 50 млрд долларов по делу ЮКОСа.

"Это новая информация, я пока ей не владею. Поэтому пока не могу ее комментировать", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около 50 млрд долларов связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям – Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.

20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате 50 млрд долларов.

Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате 50 млрд долларов.

Напомним, в 2017 году Конституционный суд (КС) России разрешил РФ не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,9 млрд евро согласно вердикту Европейского суда по правам человека.

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