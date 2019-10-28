В Москве суд запретил русским националистам проводить марш

Фото: Станислав Красильников

Пресненский суд Москвы признал законным отказ городских властей в проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, заявленного комитетом "Нация и Свобода" и "Ассоциацией народного сопротивления". Об этом сообщили в оргкомитете марша.

"Мы довольны итогом суда, несмотря на то, что отказ Георгию Шишкову (один из лидеров комитета "Нация и свобода" – ред.) суд признал законным. Дело в том, что мы на старте подавали две заявки. И на суде представитель департамента безопасности сказал, что была согласована другая заявка, ее подавал наш соратник Роман Шпрот. Сейчас мы возвращаемся в Пресненский суд, чтобы взять материалы дела, а потом уточнить все в мэрии", – сказал "Интерфаксу" представитель оргкомитета "Русского марша" Никита Зайцев.

Напомним, русским националистам разрешили провести в Москве акцию "Правый марш". Мэрия российской столицы согласовала дату шествия – 4 ноября.

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Один из организаторов мероприятия Иван Белецкий озвучил основные лозунги марша: "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова".

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Стоит отметить, что ранее подобные акции назывались "Русским маршем". В российской столице они проходят ежегодно с 2005 года в один и тот же день – 4 ноября. Примечательно, что именно в этот день россияне отмечают национальный праздник – День народного единства.

Ранее "Сегодня" побывали акции против репрессий в Москве. Ее участники выступили в поддержку активистов, которых задержали или приговорили к реальным тюремным срокам за участие в демонстрациях за прозрачные выборы в Мосгордуму. Как она проходила, смотрите в видеосюжете:

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