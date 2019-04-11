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Суд над самым кровавым маньяком в истории России: в деле Попкова поставлена точка

Сегодня, 15:15

Верховный суд РФ отклонил апелляцию адвоката "ангарского маньяка", отправив Михаила Попкова в колонию

Михаил Попков
Михаил Попков. Фото: Следственный комитет РФ

Пожизненное заключение, к которому в России был приговорен бывший сотрудник милиции Михаил Попков за доказанные убийства и изнасилования десятков человек в 1994-2010 годах, является законным.

Такой вердикт был озвучен Верховным судом России, который 11 апреля отклонил апелляцию адвоката "ангарского маньяка", как прозвали серийного убийцу – от названия города Ангарск, где он жил.

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В ходе заседания адвокат настаивал, что Попков не насиловал своих жертв, а также просил учесть срок истечения давности привлечения к уголовной ответственности по убийствам и вернуть его подзащитному звание младшего лейтенанта милиции.

Изучив доводы защиты и гособвинения, Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Таким образом, приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения, в связи с чем в ближайшее время Попкова этапируют для в одну из колоний особого режима.

Напомним, Михаил Попков был задержан правоохранителями в 2012 году, а спустя три года – приговорен к пожизненному тюремному сроку по обвинению в 22 убийствах и двух покушениях на женщин. По данным следствия вечерами и ночами он предлагал женщинам отвезти их или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места и убивал.

Позже, как мы писали, обнаружилось, что его жертв было в разы больше – маньяк лично сознался в убийстве не менее 60 жертв.

В декабре прошлого года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному лишению, признав виновным в 82 убийствах, что делает его самым опасным маньяком в российской истории.

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Тег Россия, маньяк, убийство, пожизненный срок, пожизненное заключение, серийный убийца, ангарский маньяк

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Источник:

Интерфакс

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