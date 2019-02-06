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Суд обязал Навального удалить из интернета видео про закупки еды для Росгвардии 

Сегодня, 06:44

Российская Фемида удовлетворила иск крымского мясокомбината "Дружба народов", руководство которого подозревают в поставках некачественной продукции по завышенным ценам

Фото: AFP
Суд обязал Навального удалить из интернета видео про закупки еды для Росгвардии  //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a2e/dda/5c5a2eddad02e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a2e/dda/5c5a2eddad02e.jpg Россия Российская Фемида удовлетворила иск крымского мясокомбината "Дружба народов", руководство которого подозревают в поставках некачественной продукции по завышенным ценам

Арбитражный суд Москвы обязал оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального удалить из интернета ранее опубликованный видеоролик с расследованием о закупках продуктов для Росгвардии. Тем самым российская Фемида удовлетворила иск крымского мясокомбината "Дружба народов", руководство которого подозревают в поставках некачественной продукции по завышенным ценам.

В иске не содержалось требований о финансовой компенсации, мясокомбинат просил суд обязать ответчика удалить и опровергнуть материалы расследования.

Напомним, 23 августа 2018 года ФБК опубликовал расследование, в котором говорилось, что глава правительства Дмитрий Медведев распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза, а качество ухудшилось.

ФБК называл "Дружбу народов" и упоминал сосиски, сардельки и другие продукты, цены на которые в буквальном смысле взлетели после постановления правительства. В частности, капусту для бойцов Росгвардии стали закупать по 46 рублей 78 копеек за килограмм вместо 14,98 рубля. Лук подорожал с 16 до 37 рублей за килограмм, яблочный сок – с 40 до 87 рублей за литр.

По данным СПАРК, бенефициаром ООО "Мясокомбинат "Дружба народов", который зарегистрирован в Крыму, является Борис Кантемиров – по информации ФБК, бывший глава Центрального архива внутренних войск МВД (ныне – Росгвардия). 99,9% мясокомбината принадлежит ООО "Дружба народов", бенефициаром и владельцем которого через компанию ООО "УК "Оптима-Финанс" также является Кантемиров.

"В прошлом Кантемиров – непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии", – пояснялось в расследовании.

Росгвардия назвала расследование ФБК фальсификацией. 11 сентября Виктор Золотов в видеообращении обвинил Алексея Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Причем оппозиционер в тот момент находился под арестом за январскую "забастовку избирателей" и не имел возможности ответить.

Выйдя на свободу, Навальный предложил Золотову провести поединок в виде дебатов в эфире любого федерального телеканала. Однако глава Росгвардии ответил, что не собирается участвовать в теледебатах, так как приглашал Навального "на другое".

Позднее Золотов обратился с гражданским иском о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда из-за того же расследования в Люблинский районный суд Москвы. Однако суд вернул иск для устранения выявленных в нем нарушений.

В свою очередь, комбинат "Дружба народов" подал в рамках арбитражного производства иск о защите деловой репутации. Решение о его удовлетворении пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Между тем махинации, на которые обратил внимание Алексей Навальный и ФБК, подтвердились и привели к возбуждению СК РФ уголовного дела. По версии следователей, летом 2018 года мясокомбинат "Дружба народов" поставил Росгвардии 30 тонн гнилого картофеля.

"Дружба народов" является единственным поставщиком продуктов для Росгвардии с декабря 2017 года. В конце 2018 года правительство РФ продлило сотрудничество военного ведомства и мясокомбината еще на два года.

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Тег Навальный, росгвардия, золотов

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Источник:

ТАСС

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