Польша экстрадирует в Россию владельца ТЦ "Зимняя вишня", в котором сгорели десятки людей

Ранее Вишневский был задержан на территории Польши

Фото: AFP.

Суд в Польше принял решение о возможности экстрадиции в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Окружного суда польской столицы.

"По делу Вячеслава В. (согласно польским законам, фамилия не называется — прим. Ред.) информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации", — указано в сообщении.

Это решение было обжаловано в суде второй инстанции, однако Апелляционный суд Варшавы утвердил постановление и оно вступило в законную силу. Согласно польским законам, теперь решение об экстрадиции Вишневского должен утвердить министр юстиции Польши. Только после этого оно может быть выполнено.

Ранее Вишневский был задержан на территории Польши. В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ. Информации о том, когда это дело начнет рассматривать суд, пока нет.

Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, которые привели к произошедшей год назад трагедии, когда при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Вишневский в 2016 году покинул РФ и, как считает СК, скрывался от следствия. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области и был задержан в Польше.

Генеральная прокуратура РФ направила в республику запрос о его выдаче.

Ранее в российском городе Кемерово начался судебный процесс по делу о прошлогоднем пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого, по официальным данным, стали 64 человека.

Напомним, что основной версией трагедии в Кемерово считается замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

Также сообщалось, что спустя несколько месяцев после пожара ТЦ "Зимняя вишня" снесли.

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