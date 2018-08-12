Судьба Сенцова: журналисты заявили об его освобождении, тюремщики все опровергли
Политзаключенный продолжает голодовку и находится в колонии
В России управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло данные о том, что политзаключенный Олег Сенцов якобы покинул колонию.
Перед этим российская журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в социальной сети, что "Олег, кажется, спасён! В 23.00 самолёт с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка – Киев".
Однако, эта информация не подтвердилась.
"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По словам собеседника агентства, Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.
Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.
Отметим, Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.
Также в США обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которое ухудшается. Они уверены, что Россия может и должна освободить его немедленно, так как он является невиновным.