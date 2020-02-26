Сурков намекнул на пятый срок Путина: в Кремле отреагировали

В Кремле назвали личным мнением Суркова его слова об "обнулении" президентских сроков

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что после внесения изменений в конституцию РФ, которые сейчас готовятся, президентские сроки будут "обнулены" и действующий президент Владимир Путин сможет вновь избираться на этот пост. Об этом он рассказал в интервью изданию "Актуальные комментарии".

"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества", - сказал он.

В Кремле назвали личным мнением Суркова его слова об "обнулении" президентских сроков.

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"Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков напомнил, что Сурков, ушедший в отставку в феврале, уже не является сотрудником администрации президента РФ или другой организации.

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Отметим, согласно действующей конституции РФ, Владимир Путин не имеет права баллотироваться в качестве кандидата на пост президента в 2024 году. Если после внесения изменений в основной закон России Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ и будет избран, это будет его пятая президентская каденция.

Напомним, 25 января стало известно, что Владислав Сурков, который в курировал так называемые "Л/ДНР", подал в отставку с должности помощника президента РФ. Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране. По мнению экспертов, в Кремле готовят сценарии, которые позволят Путину оставаться у власти пожизненно.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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