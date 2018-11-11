Свержение Путина: эксперт объяснил, почему олигархи и силовики РФ поддержат "революцию сверху"

Попытки президента РФ Владимира Путина активно вмешиваться в политическую и общественную жизнь других стран привели к тому, что страны Запада приняли консолидированное решение: мы больше у себя русских видеть не хотим, и их деньги нам тоже не нужны. Это больно ударило по российским олигархам, которые могут инициировать революцию "сверху" и свергнуть Путина.

Об этом профессор IE Business school (Мадрид) Максим Миронов пишет в своем блоге для издания thequestion.ru.

Он напомнил, что несколько лет назад отношение к российским олигархам резко изменилось.

"Год назад во Франции задержали олигарха и по совместительству сенатора Сулеймана Керимова. В этом году Роману Абрамовичу отказали в продлении британской визы, а Швейцария отказала в предоставлении вида на жительство с позорной формулировкой, что его пребывание в стране нежелательно "в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба". Организаторы форума в Давосе приняли решение не приглашать на мероприятие Вексельберга, Дерипаску и Костина", – пишет автор статьи.

По его мнению, проблема в том, что Путин в какой-то момент не захотел оставаться "вольною царицей", а решил стать "владычицей морскою" и начал активно пытаться мутить воду за пределами своего царства.

"Если войну в Грузии многие на Западе восприняли как изолированный инцидент и фактически проигнорировали, то начиная с Крыма, всем стало понятно, что это, скорее, тренд: дестабилизация обстановки на востоке Украины, сбитый Боинг (погибли 298 человек, из них 192 граждан Голландии), вмешательство в американские выборы, финансирование европейских радикальных партий, наконец, применение химического оружия в Солсбери, в результате которого погибла гражданка Великобритании", – говорит Миронов.

Естественно, такой расклад качественно меняет негласный контракт между Путиным и олигархами.

"Какой смысл "зарабатывать" огромные деньги, если нет возможности их красиво потратить? Все эти яхты стоимостью в несколько сотен миллионов долларов нужно где-то выгуливать, не по Волге же на них кататься? Какой смысл в виллах на Лазурном берегу и в швейцарских Альпах, если на них нельзя регулярно ездить? А помимо отдыха, нужно еще обучать и устраивать детей, жен, ездить лечиться и все это находится на Западе", – продолжает эксперт по политическим вопросам.

Профессор IE Business school заметил, что вряд ли Путин изменит свое поведение.

"Ему нравится показывать всему миру устрашающие мультики, грозить ядерной войной и посылать шпионов на задания в стиле "укол зонтиком" 1970-х годов. Российским олигархам и другим оплотам режима такое положение дел явно не нравится. Они отчаянно пытаются исключить себя из санкционных списков и вернуть себя хотя бы часть возможностей наслаждаться европейской жизнью. Даже Дмитрий Киселев, который в своих программах яростно клянет загнивающий Запад, потратил кучу времени и денег, чтобы с него сняли санкции и разрешили ездить в Европу", – иронизирует Миронов.

По его мнению, это создает предпосылки для революции "сверху".

"Я не знаю, как она будет выглядеть. Но власть в значительной степени зависит от неформальных "кошельков" — лояльных бизнесменов. Они финансируют выборы и "Единую Россию", обеспечивают теневое финансирование военных кампаний, строят дворцы Путину и Медведеву. Если вдруг в какой-то момент скоординированная группа "кошельков" отколется, то у них вполне возможно получится выдвинуть своего кандидата. Не нужно переоценивать лояльность силовиков к Путину. Они одни из первых потеряли возможность пользоваться европейскими прелестями жизни – им вообще фактически закрыли возможность ездить в приличные страны. Я очень допускаю, что часть силовиков вполне активно поддержат подобную "революцию сверху", – продолжает политолог.

"Сейчас "революция сверху" видится намного более вероятной, чем "революция снизу". Но не стоит обольщаться, что она приведет к качественной смене режима. Скорее, это будет какой-нибудь псевдодемократ а-ля Медведев, который будет на словах распространять правильную риторику про свободу и делать реверансы в сторону Запада, а на деле продолжит поддерживать примерно такой же коррупционно-олигархический уклад. Просто он учтет ошибки Путина и перестанет лезть в жизнь чужих стран. Будет от этого лучше или хуже всем нам – непонятно. Но возникновение хоть какой-то политической конкуренции наверху, – это шанс на перемены к лучшему", – резюмировал Максим Миронов.

Напомним, ранее российский социолог Игорь Эйдман прокомментировал обвал рейтинга Путина и назвал причины и возможные последствия для главы Кремля, РФ и Украины.

Кроме того, Эйдман заявлял в интервью сайту "Сегодня" о грядущем кризисе власти, если рейтинг Путина продолжит падать.