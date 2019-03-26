Священник РПЦ предрек России полную исламизацию через 30 лет
Протоиерей Димитрий Смирнов считает, что из колокольни Ивана Великого в Москве "хороший минарет получится"
России в том виде, в котором она существует сейчас, через несколько десятилетий может уже не быть, поскольку русское население страны сменят мусульмане и китайцы, утверждает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РФ протоиерей Димитрий Смирнов.
"Украина, Белоруссия, Россия – они вымирают. Нам вообще как государству русскому осталось лет 30. На европейской части мусульмане будут жить, а азиатская – китайская", – заявил священнослужитель Русской православной церкви.
Он добавил, что раньше Византия "была центром мира", но теперь "и не пахнет этой Византией". И это же будущее может ждать современную Россию.
Димитрий напомнил, что после завоевания Константинополя – нынешнего Стамбула – турками-османами собор Святой Софии превратили в мечеть.
"И здесь из колокольни Ивана Великого (находится в составе архитектурного ансамбля Соборной площади Московского Кремля – Ред.) хороший минарет получится, крест снимут", – добавил священник.
Спасти Россию в этой ситуации может только чудо, резюмировал Смирнов.
Напомним, что в последнее время пользователи соцсетях ежегодно возмущаются празднованием мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Москве, когда тысячи последователей ислама проводят публичные молитвы в центре города.
Мы также писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вернуть известному на весь мир Собору Святой Софии в Стамбуле статус музея.
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