Сын Жириновского проговорился: в Нью-Йорке – воздух свободы, а в Майами можно влюбиться

Коллеги напомнили депутату Игорю Лебедеву, что он находится далеко от своего избирательного региона

Российский депутат, член ЛДПР Игорь Лебедев оказался в центре политического скандала, опубликовав несколько провокационных сообщений в соцсети Facebook.

Заместитель спикера Государственной Думы РФ и сын лидера своей партии Владимира Жириновского решил своеобразно поделиться со своими подписчиками и друзьями новостью о том, что он находится в Нью-Йорке.

"Воздух свободы", – такой подписью он сопроводил геотег, а также назвав "продуктом советской пропаганды" комментатора, который назвал этот город "логовом врага".

Кроме того, он опубликовал несколько фотоснимков из Майами, признавшись, что в этот город "можно только влюбиться". В первом же комментарии его коллега, глава фракции путинской "Единой России" Сергей Неверов напомнил ему, что Майами — "не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска".

На данный момент обе записи удалены со страницы Лебедева.

Ранее мы писали, как Владимир Жириновский оконфузился на инаугурации своего однопартийца Владимира Сипягина

Кроме того, сообщалось, что российский журналист Ренат Давлетгильдеев заявил о домогательствах со стороны Жириновского и призвал остальных мужчин, которые испытали на себе домогательства Жириновского, открыто заявить об этом.