Украинским шахматистам Станиславу Богдановичу и Александре Вернигоре, которых на этой неделе обнаружили мертвыми в Москве, перед смертью могли сделать инъекцию неизвестного вещества.

Как сообщает прокремлевский пропагандистский телеканал "Рен ТВ", на телах спортсменов обнаружили следы от уколов: у 27-летнего Станислава – на руках и ногах, а у его 18-летней подруги Александры – под коленом.

При этом в съемной квартире в одной из московских многоэтажек, где нашли тела пары, шприцов не нашли.

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Стоит отметить, что по предварительной версии следствия, Богданович и Вернигора отравились "веселящим газом" – шарики с оксидом азота лежали рядом с телами. На головах погибших были полиэтиленовые мешки.

Станислав Богданович и Александра Вернигора. Фото: facebook.com/gmfrostwyrm В тренде Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Станислав и Александра – одесситы, причем Богданович считался гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам. Вернигора тоже была профессиональной шахматисткой, но училась в Московском государственном университете.

Любопытно, что за несколько дней до своей смерти Богданович сыграл за российскую команду в интернет-матче против Украины, назвав это "своим скромным вкладом в мир между нашими странами". После этого он оказался в базе "Миротворца".

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