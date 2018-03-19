Так вам и надо: соцсети "поздравили" россиян с новым сроком Путина

"Выборы Путина" стали одной из главных тем для острот в сети

После выборов президента в России, на которых с новым рекордом побеждает действующий глава государства Владимир Путин, соцсети буквально взорвались едкими комментариями в адрес как самого победителя, так и простых россиян.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее меткие и показательные сообщения из социальных сетей.

Так, оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков попытался "найти плюсы на кладбище ближайших шести лет".

"Времени, конечно, жалко до слез. С каждым годом отставание России от мира будет нарастать", – добавил политик в заключение своего поста.

В свою очередь, журналист Иван Яковина обратил внимание на низкие показатели явки на выборы даже в Чечне, возглавляемой Рамзаном Кадыровым, называвшим себя "солдатом Путина".

А российская журналистка Елена Рыковцева поделилась своими впечатлениями от похода на избирательный участок.

"Знаете что они хотят сделать? Они хотят всех повязать этим выбором. Выберут как всегда Путина, и у всех останется памятное клеймо в виде значка, которое выдают каждому на входе "Я выбрал президента России". То есть за кого бы вы ни голосовали – вы его выбрали", – подчеркнула она.

Между тем, в Twitter-аккаунте "Тетя Роза" появилось забавное объяснение того, почему русские, живущие в богатых странах Запада, проголосовали за Путина.

Напомним, ранее стало известно, что свои поздравления Путину до официального объявления результатов послали лидеры Китая, Кубы, Венесуэлы, Боливии и непризнанной Абхазии, а также нескольких других стран, в то время как главы США и Евросоюза "не заметили" их.