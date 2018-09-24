"Такой безнадеги я еще не видела": сестра рассказала о состоянии Сенцова

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов чувствует себя очень плохо и больше не верит в освобождение. Об этом рассказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан в комментарии

"Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", – это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится. Все это, конечно, пугает, потому что Олег – оптимист по жизни. Упаднические настроения и раньше у него проскакивали, но такой безнадеги я еще не видела. Если раньше он писал "может быть", "наверное", то тут – "я больше не верю", - рассказала она.

Напомним, российский омбудсмен обещает справку о состоянии здоровья Сенцова. Украинский омбудсмен уже консультировалась с турецкими врачами, которые имеют опыт выведение людей из голодания. Турецкий врач объяснила, что описание текущего состояния Сенцова свидетельствует, что отключаются внутренние органы.

Российские тюремщики заявили, что в случае ухудшения состояния здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку российской колонии, он будет срочно направлен в лечебное учреждение.

Ранее мы писали о том, что адвокат рассказал Сенцову, что Кремль требует от него личного прошения о помиловании, однако украинец заявил, что просить об этом Путина не будет.