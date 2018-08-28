Telegram согласился выдавать спецслужбам данные о пользователях: подробности

Мессенджер пошел на уступки, однако не станет предоставлять ключи дешифровки и переписки

Мессенджер Павла Дурова Telegram согласился выдавать российским спецслужбам по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме.

Об этом сообщает "Медуза".

Теперь Telegram сможет передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов подозреваемых. В компании отметили, что ранее никогда не раскрывали сведения о пользователях. Если это случится, то соответствующая информация будет представлена в канале Transparency Reports в отчете, публикуемом раз в полгода.

Но все же, как подчеркнул глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, мессенджер не будет предоставлять переписку и ключи для дешифровки сообщений.

Сам же основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил выдачу спецслужбам по решению суда данных пользователей, попыткой сделать соцсеть непривлекательной для террористической пропаганды.

"Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных. В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", – рассказал он.

Как мы сообщали ранее, Верховный суд РФ отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования.

Тем временем, создатели мессенджера Telegram, который уверенно превращается в новую социальную сеть, привлекли 850 млн долларов от 81 инвестора для разработки и поддержки блокчейна TON. Такие данные Павел Дуров с братом передали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ранее сообщалось, что Telegram планирует создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту.