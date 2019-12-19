Теракт в Москве: Минздрав РФ назвал число жертв и раненых

Стрельба в центре Москвы продолжает обрастать подробностями. Как рассказали в Минздраве РФ в четверг, 19 декабря, пятеро пострадавших получают медицинскую помощь.
Также стало известно, что один сотрудник ФСБ погиб, второй – госпитализирован с крайне тяжелыми травмами.
В спецслужбе сообщили, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается. В ведомстве также отметили, что нападавший не смог войти внутрь здания спецслужбы.
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Напомним, что инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о случившемся , однако какой была реакция хозяина Кремля – не известно.
А тем временем, в соцсети попало видео с места происшествия, на котором посетительницы кафе громко смеются и проявляют завидное спокойствие, несмотря на стрельбу за витриной.
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