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"Теряет лицо, и не только в России": дипломат рассказал о тяжелых временах для Путина

12 мая, 15:58

Кристина Зеленюк , Денис Беспалов

Другие страны увидели, что Россия не такая мощная, как она об этом всем рассказывала

На фоне пандемии COVID-19 и нефтяного кризиса президент России Владимир Путин теряет былой авторитет как внутри страны, так и на международной арене. Об этом, комментируя решение Кремля перенести проведение парада на День победы и проведение референдума о внесении изменений в Конституцию РФ, сказал директор Дипломатической академии Сергей Корсунский.

"Думаю, что он (Путин. – Ред.) все равно проведет и голосование, и парад. Но, безусловно, он уже теряет лицо, и не только в России. Другие страны увидели, что Россия не такая мощная, как она об этом всем рассказывала, что у нее серьезнейшие проблемы внутри страны и что Путин далеко не такой всесильный, как это казалось", – сказал он в интервью "Сегодня".

Впрочем, по мнению дипломата, не стоит ожидать скорого краха в России.

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"Я не думаю, что там наступит крах в течение нескольких месяцев. Там сосредоточены огромные ресурсы в банковской сфере, и они их правильно используют в нужный момент. Но тот факт, что были отменены парад и референдум, безусловно свидетельствует о том, что ситуация в России очень серьезная, особенно на фоне резкого падения цен на нефть", – сказал Корсунский.

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По словам дипломата, в Кремле "поняли, что сейчас не время "победоносить" и все это дело надо отложить на несколько месяцев, чтобы ситуация стабилизировалась".

Как известно, референдум о внесении изменений в Конституцию РФ, которые фактически обеспечивают Путину пожизненное правление, должен был состояться 22 апреля.

Согласно данным на официальном портале о коронавирусе в России, в РФ подтверждено 232 243 случая заражения COVID-19, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус Владимир Путин Корсунский

Источник: Сегодня

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