Только 1 из 20 россиян хочет, чтобы Путин помиловал Олега Сенцова

Половина российских граждан вообще не знает, кто такой Олег Сенцов, за что он был осужден и почему объявил голодовку

Только каждый двадцатый россиянин выступает за помилование украинского режиссера Олега Сенцова, который был незаконно осужден в России по сфабрикованному делу о терроризме, о чем, как сообщает УНИАН, свидетельствуют результаты опроса российской организации "Левада-Центра".

Так, на вопрос о том, как Кремлю поступить в свете объявленной Сенцовым голодовки, из 1600 опрошенных лишь 4% поддержали вариант о его помиловании.

Еще четверть (24%) считают верным решением "обмен политзаключенными между Россией и Украиной", а 17% выступают против обмена Сенцова и всех остальных украинцев, которые были заключены в российские тюрьмы.

Половина респондентов (49%) заявили, что вообще не в курсе этой ситуации и не знает, кто такой Олег Сенцов, за что он был осужден и почему объявил голодовку. Оставшиеся 8% не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился 23-30 августа среди совершеннолетнего городского и сельского населения, представляющих репрезентативную выборку.

Напомним, что в Кремле выдвинули условие для помилования Сенцова – он должен сам попросить об этом у Владимира Путина.

Кроме того, вчера в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Также ранее сообщалось о том, что у украинского режиссера случился в тюрьме второй сердечный криз.