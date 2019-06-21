Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

10 тысяч туристов встретились у одного из семи чудес света: не обошлось без скандалов

21 июня, 21:25

Множество людей проснулись пораньше, чтобы не пропустить первые лучи солнца в день летнего солнцестояния


10 тысяч человек собрались у Стоунхенджа, чтобы встретить рассвет. Это – ежегодная традиция, которая привлекает туристов со всего мира в день летнего солнцестояния. Без скандалов в этом году – не обошлось. За распитие алкоголя и нарушение общественного порядка британская полиция арестовала четырех человек. Но большая часть людей вела себя спокойно и просто наслаждалась зрелищем. Некоторые из присутствующих в первых лучах делали зарядку. Некоторые – молились. Солнце взошло в 4 часа 52 минуты.

"Сегодня" уже подробно рассказывали о том, что такое день летнего солнцестояния. В этот день небесное светило поднимается на самую высокую точку над Землей, и складывается впечатление, как будто оно зависает в зените, стоит и никуда не движется. Продолжительность самого длинного дня в году -17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь длится менее 6,5 часов, что составляет всего четверть суток.

В этот день многие влюбленные шлют друг другу красивые поздравления в открытках, стихах и смс. А вот те, кто приезжат к Стоунхенджу, считают, что самый длинный день в году нужно проводить именно в этом, одном из самых загадочных на планете.

Ранее "Сегодня" писали, что главная загадка Стоунхенджа раскрыта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Стоунхендж

Вы сейчас просматриваете новость " 10 тысяч туристов встретились у одного из семи чудес света: не обошлось без скандалов". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые выяснили, что Стоунхендж был возведен при помощи коров

20 декабря 2018, 05:27

Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир

Стоунхендж построили не люди – ученые

22 мая 2018, 19:15

Стоунхендж считается одной из крупнейших в мире мегалитических построек бронзового века

Магнитные бури в июне 2019: прогноз на месяц

29 мая, 11:40

Узнайте, какая магнитная обстановка будет в течение всего июня 2019

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

6 апреля, 09:22

Ученые увидели в космосе остатки планетной системы, в которой звезда уничтожила планету

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

ТОП-5 самых комфортных городов для жизни в Украине

Настя Каменских прокомментировала новость о своей беременности

Скандал с ликвидацией УПЦ: украинский священник сделал заявление

Суд обязал Приватбанк выплатить долг Коломойскому

Tribe заключил контракт с BMW, Intel и Nielsen

Вьетнамский автопром решил отбить покупателей у Toyota и Ford

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Сегодня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь