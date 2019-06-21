10 тысяч туристов встретились у одного из семи чудес света: не обошлось без скандалов

Множество людей проснулись пораньше, чтобы не пропустить первые лучи солнца в день летнего солнцестояния

10 тысяч человек собрались у Стоунхенджа, чтобы встретить рассвет. Это – ежегодная традиция, которая привлекает туристов со всего мира в день летнего солнцестояния. Без скандалов в этом году – не обошлось. За распитие алкоголя и нарушение общественного порядка британская полиция арестовала четырех человек. Но большая часть людей вела себя спокойно и просто наслаждалась зрелищем. Некоторые из присутствующих в первых лучах делали зарядку. Некоторые – молились. Солнце взошло в 4 часа 52 минуты.

"Сегодня" уже подробно рассказывали о том, что такое день летнего солнцестояния. В этот день небесное светило поднимается на самую высокую точку над Землей, и складывается впечатление, как будто оно зависает в зените, стоит и никуда не движется. Продолжительность самого длинного дня в году -17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь длится менее 6,5 часов, что составляет всего четверть суток.

В этот день многие влюбленные шлют друг другу красивые поздравления в открытках, стихах и смс. А вот те, кто приезжат к Стоунхенджу, считают, что самый длинный день в году нужно проводить именно в этом, одном из самых загадочных на планете.

Ранее "Сегодня" писали, что главная загадка Стоунхенджа раскрыта.

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