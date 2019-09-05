Топ-чиновника из России задержали в Италии за шпионаж

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Правоохранительные органы Италии задержали высокопоставленного российского чиновника Александра Коршунова.

57-летний мужчина занимает должность директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая является дочерней компанией госкорпорации "Ростех", которая ранее фигурировала и во время попытки переворота в Венесуэле.

Коршунова задержали по прилету в аэропорт Неаполя еще около недели назад, но российских СМИ сообщили об этом только сейчас. Он был задержан по запросу США, которые подозревают его в коммерческом шпионаже.

Якобы речь идет о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать для нового российского двигателя ПД-14 – их собираются в будущем установить на российские гражданские лайнеры МС-21.

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Ни в российском посольстве в Италии, ни в "Ростехе" каких-либо конструктивных комментариев по этому поводу дать не смогли. В компании лишь заявили, что верят в невиновность Коршунова.

Зато президент РФ Владимир Путин уже назвал это "недобросовестной конкуренцией", поскольку, по его словам, создавая новый двигатель, ОДК заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций.

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5 сентября итальянский суд должен рассмотреть вопрос об экстрадиции задержанного россиянина в США.

Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

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