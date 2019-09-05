Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Топ-чиновника из России задержали в Италии за шпионаж

5 сентября, 18:35

Александра Коршунова арестовали в Неаполе по запросу США

/ Фото: Flickr

Правоохранительные органы Италии задержали высокопоставленного российского чиновника Александра Коршунова.

57-летний мужчина занимает должность директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая является дочерней компанией госкорпорации "Ростех", которая ранее фигурировала и во время попытки переворота в Венесуэле.

Коршунова задержали по прилету в аэропорт Неаполя еще около недели назад, но российских СМИ сообщили об этом только сейчас. Он был задержан по запросу США, которые подозревают его в коммерческом шпионаже.

Якобы речь идет о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать для нового российского двигателя ПД-14 – их собираются в будущем установить на российские гражданские лайнеры МС-21.

Реклама

Ни в российском посольстве в Италии, ни в "Ростехе" каких-либо конструктивных комментариев по этому поводу дать не смогли. В компании лишь заявили, что верят в невиновность Коршунова.

Зато президент РФ Владимир Путин уже назвал это "недобросовестной конкуренцией", поскольку, по его словам, создавая новый двигатель, ОДК заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций.

В тренде
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин: все подробности
Пласидо Доминго

5 сентября итальянский суд должен рассмотреть вопрос об экстрадиции задержанного россиянина в США.

Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Италия США шпионаж шпион россиянин экстрадиция арест боевиков ростех General Electric

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану
Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану "новейший" Су-57 и стал посмешищем в сетиРоссия
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилиюFun
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия

Новости партнеров

Loading...