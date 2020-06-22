Топ-полицейский в России оказался "шпионом" СБУ: что известно

Начальника райотдела в одной из областей РФ обвинили в госизмене

В России, где ранее военнослужашего обвинили в шпионаже в пользу Украины, сообщили об аресте еще одного "шпиона" – им оказался высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов.

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Как сообщили в Федеральной службе безопасности РФ, предполагаемым "шпионом" оказался начальник районного отдела МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович.

В его отношении уже возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ). Идет следствие.

"По данным контрразведки, Борзенков Д.А. был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну", – заявили в ФСБ.

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Напомним, в прошлом году Ростовский областной суд РФ приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково Владимира Моргунова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену – его обвинили в том, что он передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы

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А вот в апреле в Украине задержали и поместили под стражу бывшего руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерия Шайтанова – его подозревают в государственной измене, совершении терактов и планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

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