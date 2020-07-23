Українська
$ 27,78
32,19
  1. Мировые новости
  2. Россия

"Тошнит даже от мысли": Навальный вернул "повару Путина" миллион рублей пожертвований

23 июля, 00:34

Елена Вус Елена Вус

Пригожин перечислил средства Фонду борьбы с коррупцией

Российский оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернул миллион рублей, который петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин пожертвовал Фонду.

Реклама

"Тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы", – написал Навальный в своем Twitter.

Кроме того, несколько дней назад Навальный заявил, что ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией. Закрытие ФБК он объяснил иском Пригожина, по которому Навальный и ФБК должны выплатить сумму в 88 млн рублей, говорится на сайте оппозиционера.

Иск был связан с расследованием ФБК, в котором фонд обвинил комбинат питания "Конкорд", принадлежавший Пригожину, в поставках некачественной еды и вызванной этим вспышкой дизентерии в московских детских садах и школах.

Реклама

Вместо ФБК будет создана новая организация.

В тренде
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный рассказывал, как повар Путина стал миллиардером. В своем расследовании, видео которого он опубликовал, рассказано, что дважды судимый Евгений Пригожин, проведший в заключении 9 лет, владеет шикарной недвижимостью, яхтой и самолетом.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пригожин Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный повар Путина пожертвование

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ни одной победной войны против Украины": Кулеба пристыдил РоссиюПолитика
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значитПолитика
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
"Били много": украинца спасли после 5 лет в рабстве в РоссииРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять