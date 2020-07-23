"Тошнит даже от мысли": Навальный вернул "повару Путина" миллион рублей пожертвований

Российский оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернул миллион рублей, который петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин пожертвовал Фонду.

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"Тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы", – написал Навальный в своем Twitter.

Кроме того, несколько дней назад Навальный заявил, что ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией. Закрытие ФБК он объяснил иском Пригожина, по которому Навальный и ФБК должны выплатить сумму в 88 млн рублей, говорится на сайте оппозиционера.

Иск был связан с расследованием ФБК, в котором фонд обвинил комбинат питания "Конкорд", принадлежавший Пригожину, в поставках некачественной еды и вызванной этим вспышкой дизентерии в московских детских садах и школах.

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Вместо ФБК будет создана новая организация.

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Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный рассказывал, как повар Путина стал миллиардером. В своем расследовании, видео которого он опубликовал, рассказано, что дважды судимый Евгений Пригожин, проведший в заключении 9 лет, владеет шикарной недвижимостью, яхтой и самолетом.

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