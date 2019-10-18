Трагедия на борту самолета в России: умер грудничок

В российском самолете умер погиб уже второй малыш за две недели

/ Фото: Flickr

В российской Казани произошла вынужденная посадка самолета, который летел из таиландского Пхукета в Москву.

Инцидент произошел с лайнером российской авиакомпании "Аэрофлот" – прямо на борту воздушного судна скончался ребенка. После смерти двухмесячной девочки на рейсе Москва-Грозный это стало уже вторым таким инцидентом за две недели.

По данным СМИ, грудной малыш умер по причине внезапной остановки дыхания.

После приземления в казанском аэропорту на борт самолета поднялись медицинские сотрудники для оказания первой помощи, но спасти ребенка не удалось.

Напомним, ранее на борту другого рейса "Аэрофлота" произошел иной инцидент, в ходе которого пьяный пассажир толкал членов экипажа, пытался проникнуть в кабину пилотов и спровоцировал драку с другими пассажирами, в результате чего один из бортпороводников получил перелом ноги.

Новости "Сегодня" также сообщали о пожаре на борту самолета "Аэрофлот" в московском аэропорту "Шереметьево". ЧП случилось с лайнером Sukhoi Superjet 100. После вылета в борт самолета попала молния, он сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке самолет ударился шасси и носом о полосу, после чего загорелся. Жертвой трагедии стал 41 человек.

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