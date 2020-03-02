Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Трагедия с сухим льдом в Москве: Екатерина Диденко впервые рассказала свою версию

2 марта, 18:56

Станислав Кожемякин

Блогер Екатерина Диденко называет автором идеи всыпать сухой лед в бассейн своего мужа

Спустя три дня после трагической смерти мужа российского блогера-фармацевта Екатерины Диденко, который задохнулся в бане с сухим льдом на дне рождения супруги, "инстадива" рассказала на телевидении о случившемся.

На кремлевском пропагандистском "Первом канале" Диденко заявила, что ее муж Валентин скрывал от нее сюрприз с сухим льдом.

Читайте также: Сухой лед: семь правил безопасного обращения с ним

"Когда сухой лед стали засыпать, я думала, что на этом всё закончится ... Я не знаю, сколько там было льда, только в новостях читала", — сказала она на передаче "Пусть говорят".

Реклама

Ведущий уточнил, что, по данным в СМИ, речь идет о 25-30 килограммах сухого диоксида углерода.

"Я не думала, не догадывалась, что туда станут прыгать люди", – утверждает Диденко.

Екатерина и Валентин Диденко. Фото: instagram.com/didenko.katerina

Когда достали первого потерпевшего, Вячеслава Звягина, она увидела, что у того синее лицо. Тогда гости и осознали фатальность затеи и стали помогать выбраться остальным и пытались оказать им первую помощь.

В тренде
Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

В частности Екатерина Диденко делала своему мужу искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, однако он умер в реанимации от отека легких. Скончались также двое других гостей – мужчина и женщина.

Ранее блогер заявляла, что подписала документ о неразглашении обстоятельств уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двух и более лиц".

Диденко также поучаствовала в передаче "Прямой эфир" по телефону:

Напомним, ранее сайт "Сегодня" после несчастного случая на дне рождения Екатерины Диденко разобрался, какая химическая реакция привела к трагедии.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва бассейн баня углекислый газ блогер сухой лед

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и РоссииУкраина
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...