Трагедия с сухим льдом в Москве: Екатерина Диденко впервые рассказала свою версию

Блогер Екатерина Диденко называет автором идеи всыпать сухой лед в бассейн своего мужа

Спустя три дня после трагической смерти мужа российского блогера-фармацевта Екатерины Диденко, который задохнулся в бане с сухим льдом на дне рождения супруги, "инстадива" рассказала на телевидении о случившемся.

На кремлевском пропагандистском "Первом канале" Диденко заявила, что ее муж Валентин скрывал от нее сюрприз с сухим льдом.

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"Когда сухой лед стали засыпать, я думала, что на этом всё закончится ... Я не знаю, сколько там было льда, только в новостях читала", — сказала она на передаче "Пусть говорят".

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Ведущий уточнил, что, по данным в СМИ, речь идет о 25-30 килограммах сухого диоксида углерода.

"Я не думала, не догадывалась, что туда станут прыгать люди", – утверждает Диденко.

Екатерина и Валентин Диденко. Фото: instagram.com/didenko.katerina

Когда достали первого потерпевшего, Вячеслава Звягина, она увидела, что у того синее лицо. Тогда гости и осознали фатальность затеи и стали помогать выбраться остальным и пытались оказать им первую помощь.

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В частности Екатерина Диденко делала своему мужу искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, однако он умер в реанимации от отека легких. Скончались также двое других гостей – мужчина и женщина.

Ранее блогер заявляла, что подписала документ о неразглашении обстоятельств уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двух и более лиц".

Диденко также поучаствовала в передаче "Прямой эфир" по телефону:

Напомним, ранее сайт "Сегодня" после несчастного случая на дне рождения Екатерины Диденко разобрался, какая химическая реакция привела к трагедии.

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