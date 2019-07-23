Трагедия в детском лагере в России: число жертв выросло до четырех

В России увеличилось количество жертв трагедии в Хабаровске, где в ночь на 23 июля загорелся палаточный детский лагерь "Холдоми".

Как сообщили в пресс-службе губернатора Хабаровского края, в реанимации умерли еще две пострадавшие девочки и мальчик, которые получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Таким образом, на данный момент количество погибших детей выросло до трех – ранее сообщалось об одной погибшей 11-летней девочки и еще 12 пострадавших, семеро из которых – дети.

Из-за гибели детей в Хабаровском крае 24 июля объявят трехдневный траур по детям, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Напомним, что пожар в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник. В лагере находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Напомним, что в этом месяце в российской столице произошел пожар на одной из московских ТЭЦ. Инцидент случился на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах. Свидетели говорят, что в результате пожара образовался факел высотой в 20 метров. Из-за возгорания один из энергоблоков ТЭЦ-27 в Мытищах аварийно отключился, прекратив выработку электроэнергии.