Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео из салона горящего самолета

6 мая, 09:55

Пока горящий авиалайнер мчался по взлетно-посадочной полосе, пассажиры были в сильной панике

Фото: AFP

В сети появилось новое видео из салона пылающего в "Шереметьево" самолета, на котором отчетливо слышны крики пассажиров, а в иллюминаторе виден огонь пылающего авиалайнера. Соответствующие кадры опубликованы в телеграмм-канале Baza.

Пассажир, сидящий рядом у окна, снимает на видео, как самолет мчится после посадки по взлетно-посадочной полосе, и в этот момент у него горит обшивка.

В это время в салоне самолета слышны крики, но мужчины пытались успокоить женщину, после чего скомандовали срочно всем на выход.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва-Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Стало известно, что жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авиасудна, и они погибли в огне".

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, пожар, самолет, пассажиры, шереметьево

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео из салона горящего самолета". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Boeing скрывала проблемы со злополучной модификацией 737 MAX – СМИ

Сегодня, 07:54

Источники рассказали о нежелании производителя сообщать о неполадках

"За свои деньги люди купили себе смерть": в России потребовали отказаться от "суперджетов"

Сегодня, 02:02

Несмотря на катастрофу с SSJ-100, полеты воздушных судов этого типа пока не приостановлены

При пожаре на борту самолета в "Шереметьево" выжили 37 из 78 пассажиров

Сегодня, 00:24

Судьба остальных остается неизвестной

Среди погибших при аварийной посадке самолета в Москве оказались двое детей

Вчера, 22:10

На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт

Обильное питье: печальные последствия

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Почему подбор соперника для Усика в супертяжах – это кошмар

Теракты на Шри-Ланке: погибли дети самого богатого человека Дании

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

Легендарный воин викингов оказался женщиной

Месси установил очередное невероятное достижение

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Как привязанность к матери влияет на развитие детей