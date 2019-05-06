Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео из салона горящего самолета

Пока горящий авиалайнер мчался по взлетно-посадочной полосе, пассажиры были в сильной панике

Фото: AFP

В сети появилось новое видео из салона пылающего в "Шереметьево" самолета, на котором отчетливо слышны крики пассажиров, а в иллюминаторе виден огонь пылающего авиалайнера. Соответствующие кадры опубликованы в телеграмм-канале Baza.

Пассажир, сидящий рядом у окна, снимает на видео, как самолет мчится после посадки по взлетно-посадочной полосе, и в этот момент у него горит обшивка.

В это время в салоне самолета слышны крики, но мужчины пытались успокоить женщину, после чего скомандовали срочно всем на выход.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва-Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Стало известно, что жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авиасудна, и они погибли в огне".

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео из салона горящего самолета". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"