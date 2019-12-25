Транзит власти в России: зачем Путин копирует Сталина и к чему готовиться Украине

/ Фото: kremlin.ru

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Скандальные высказывания Владимира Путина на пресс-конференции 19 декабря о том, что "во время создания СССР Украина якобы получила земли, к которым не имела отношения", подняли немало шума. Правда, критиковали Путина только эксперты и пользователи соцсетей. Офис президента и МИД промолчали. Лишь во время традиционного часа вопросов к правительству в пятницу, 20 декабря, в ВР, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар осудил высказывания президента РФ, пообещав, что свое заявление МИД опубликует позже. А глава МИД Вадим Пристайко в комментариям СМИ намекнул на "плохой финал" для тех, кто посягает на чужую территорию. Но официальной реакции Украины на заявления Путина так и не последовало.

Тем временем в самой России, по мнению политологов, после пресс-конференции стартовала дискуссия о смене политической системы и транзите власти после 2024 года. По Конституции РФ – это последний президентский срок Путина. Дальше он либо представит преемника, как в свое время поступил Борис Ельцин, или пойдет на изменение Основного закона с тем, чтобы остаться у власти. Более того, в России не исключают и возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в 2021 году. Сайт "Сегодня" разбирался, к чему готовиться Украине в случае смены политической системы в России. В следующих двух материалах сайт "Сегодня" детально разберется, как на Украине отразятся президентские выборы у двух ближайших соседей – в Польше и Молдове.

Путин уходит?

С ежегодным посланием к Федеральному собранию Владимир Путин обратится 15 января, на месяц раньше, чем в прошлом году. Правда, и в 2019-м оно прошло не в марте, а в феврале. В СМИ это связывали с рекордным падением рейтинга Путина до 33%, которое зафиксировал ВЦИОМ. На этот раз ходят слухи, что ежегодное послание запланировали на месяц раньше, чтобы объявить о конституционных изменениях, связанных с транзитом власти в 2024 году. И повод для этого дал сам Путин.

На пресс-конференции 19 декабря хозяин Кремля заявил, что не против внести изменения в Конституцию РФ – отменить в пункте 3 "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд" статьи 81 слово "подряд".

"Я знаю о тех дискуссиях, которые на этот счет идут, я их вижу, слышу. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это все можно делать только после хорошей подготовки. Что можно было бы сделать – отменить оговорку "подряд". Вот ваш покорный слуга два срока подряд отслужил, ушел и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Но некоторых наших политологов и общественных деятелей это смущает", – заявил Путин.

Российские СМИ пишут, что о возможности изменения Основного закона на пресс-конференции 19 декабря Путин сказал чуть ли не впервые. Но это не совсем так. Накануне своего третьего президентского срока в 2012-м идею изъятия из ст. 81 Конституции слова "подряд" он назвал "разумной". В 2008 году, после двух президентских сроков подряд, по предложению Дмитрия Медведева, которого поставили президентом, а Владимир Путин ушел на премьера, в Конституции РФ увеличили сроки президентских полномочий с 4 до 6 лет. В 2024 году заканчивается второй шестилетний президентский срок Путина, и согласно п.3 ст.81 Конституции РФ, он больше не может баллотироваться.

Слухи о транзите власти к 2024 году начали ходить еще до очередных президентских выборов в 2018-м. Тогда же началась и подковерная игра башен Кремля. Одни утверждают, что специально под Путина изменят Конституцию, чтобы он законно смог и дальше править Россией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в статье "Живая Конституция развития" в июле и вовсе предложил изменить Основной закон с тем, чтобы расширить полномочия Госдумы. Хотя за пару дней до этого Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле сообщил, что после выборов-2024 Путин может снова стать премьером с расширенными полномочиями. Число депутатов Госдумы, которые избираются по спискам, по версии агентства, сократят, а мажоритарщиков, наоборот, увеличат. Якобы такие изменения хотят принять до очередных выборов в Госдуму в 2021 году, что даст Путину полный контроль над парламентом за три года до президентских выборов.

Еще больший хаос в обсуждения о транзите власти внес лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который на днях не исключил возможность проведения досрочных президентских выборов.

Руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги Андрей Колесников считает, что публичный ответ Путина на пресс-конференции о возможном изменении Конституции дал старт режиму тестирования такой идеи.

"Возможно, это фальстарт. А может быть, за пожеланиями "политологов" последуют "многочисленные просьбы трудящихся" изменить Конституцию так, чтобы у Путина не было никаких ограничений. И проблема будет решена. Для недовольных же есть суды и полицейские дубинки. Пока эта технология тоже работает", – считает Андрей Колесников.

Путин одобряет политику Сталина

В российских СМИ появилось множество статей с комментариями политологов о том, каким же именно может быть этот транзит власти. Одни предполагают, что Путин устал и уйдет, предварительно назвав имя преемника, как в 1999-м Ельцин поступил с самим Путиным. Другие не исключают транзита власти по примеру Казахстана, когда Путин станет главой Совета безопасности с особыми полномочиями. Однако, эксперты предупреждают, что вряд ли транзит власти глобально изменит внешнюю политику Кремля, особенно в отношении Украины.

После избрания Владимира Зеленского президентом отношение россиян к Украине и украинцам существенно улучшилось. Последние данные совместного исследования "Левада-центра" и КМИС, которое проводилось в сентябре-октябре, показывают, что 56% россиян хорошо относятся к Украине, в то время как в прошлом году этот показатель едва превышал 30%. Однако стратегически политику Москвы это не изменит.

Последние высказывания Путина на пресс-конференции, что "во время создания СССР Украина получила земли, к которым не имела отношения", прямо указывают на то, что в Кремле не отказались от идеи раздела Украины. Эксперты отмечают, что Путину безразлична судьба людей, как на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и в Украине. Если нужно будет развязать войну, он это сделает, и за человеческими жертвами вопрос не станет. В то же время, по словам руководителя Центра исследований РФ в НИСД Петра Бурковского, стоит обратить внимание, что отвечая на вопрос о Ленине, где Путин вспомнил о якобы неукраинских территориях, он положительно высказался о политике Сталина.

"На вопрос о Ленине, не пора ли его выносить из Мавзолея, Путин ответил, что у Ленина была неправильная точка зрения по национальным вопросам, а у Сталина – правильная. Сталин "отличился" несколькими вещами: организованным в Украине искусственным Голодомором; пактом Молотова-Риббентропа, где шла речь о разделе Польши; абсолютно бездарным командованием Красной армией и ведением боевых действий во Второй мировой, когда десятки миллионов людей погибли, а те, кто вернулся из концентрационных лагерей, попали в плен или опять-таки попали в лагеря; Сталин подавил национально-освободительные восстания ОУН-УПА в Украине. Судя по всему, Путин одобряет все, что было сделано Сталиным", – сказал сайту "Сегодня" Петр Бурковский.

По словам эксперта, отсюда для Украины очень плохие выводы. Во-первых, Путин будет искать пути договориться с Западом за счет интересов Украины, как это в свое время сделал Сталин с Гитлером. Во-вторых, в государствах, которые были захвачены Красной армией по итогам Второй мировой, Сталин преуспел в установлении марионеточных режимов, вспомнить только Чехословакию. Все это Путин будет пытаться сделать и в Украине.

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